Mourinho chiude all'addio di Pogba: "Penso proprio che rimarrà qui"

Nel corso della conferenza stampa odierna, José Mourinho ha parlato anche del futuro di Paul Pogba e Marcus Rashford. Situazioni talmente calde in casa Manchester United, che il sito ufficiale dei Red Devils ha riproposto in serata le parole dello Special One.

Su Pogba: "Penso proprio che rimarrà con noi l'anno prossimo. Posso garantire che non voglio che parta, e che il club non vuole venderlo. E posso anche garantire che non abbiamo avuto alcuna richiesta in tal senso da lui, dal suo agente o da altri club. Perciò per me, al momento, lui resta".

Su Rashford: "Perché dovrebbe colpirmi? Lui mi colpisce. Per questo l'ho scelto per ogni partita della stagione, e ha sempre giocato. Non ha bisogno di andare via per giocare, non ha bisogno di nulla".