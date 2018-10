Mourinho chiude le porte all'Ibra-bis: "Torna allo United? No"

© foto di Imago/Image Sport

"No". Secco, chiaro, cristallino. Senza possibilità di replica. José Mourinho ha risposto così quando, in conferenza stampa, gli hanno chiesto della possibilità di accogliere nuovamente Zlatan Ibrahimovic in rosa al Manchester United. Una risposta che, pur brevissima, è meritevole di un pezzo e del titolo proprio sul sito ufficiale dei Red Devils, sintomo del fatto che la società inglese e Mou hanno voluto mandare un messaggio ben più ampio.