Mourinho e l'inizio in ritardo col Valencia: "La polizia non ci ha scortato"

© foto di Imago/Image Sport

Tramite la stampa inglese, il tecnico del Manchester United José Mourinho ha provato a fare chiarezza sull'inizio in ritardo della gara di ieri col Valencia: "Siamo partiti dall'hotel in tempo, alle 18, pensando che come di consueto sarebbero bastati 30 minuti per arrivare allo stafio. La polizia però si è rifiutata di scortarci e quindi autonomamente abbiamo impiegato 75 minuti per il tragitto dall'hotel Lowry allo stadio. La UEFA e l'arbitro si sono comportati bene perché ci hanno permesso di iniziare la partita 5 minuti dopo, ci servivano almeno 30 minuti per prepararci alla gara. Ripeto, avevamo previsto tutto per arrivare in orario, ma la polizia non ci ha scortato".