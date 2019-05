Mourinho e la stoccata a Klopp: "Zero tituli in 3 anni e mezzo di Reds"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho ha parlato in termini piuttosto critici della sconfitta di ieri del Liverpool contro in Barcellona e più in generale del lavoro di Jurgen Klopp con i Reds: "Jurgen è nel club da tre anni e mezzo e pur non vincendo assolutamente niente continua ad avere la fiducia per andare avanti. Certo questa stagione ha la possibilità di vincere qualcosa, ma sarebbe la prima volta da quando è a Liverpool. Proprio per questo motivo mi sento di dire che in vista del mio prossimo incarico non inizierò neanche le trattative senza sapere cosa mi verrà offerto in termini di organizzazione e obiettivi da raggiungere. Mi piacerebbe andare in un club che mi offre le condizioni per lavorare, un po' come successo a Klopp e Guardiola. Guardando la squadra che ha giocato ieri, pochi giocatori erano presenti al momento dell'arrivo di Klopp. E Guardiola quando non era felice della sua difesa si è fatto comprare quattro difensori che gli piacevano. Poi non era più contento di Claudio Bravo e si è fatto comprare Ederson...".