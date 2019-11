© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il solito, irriverente, José Mourinho. Ancora una volta lo Special One dà spettacolo in conferenza stampa. Al termine della partita contro l'Olympiacos che ha sancito la qualificazione agli ottavi di finale al suo Tottenham, alla domanda postagli dal giornalista: "Cosa hai detto ai giocatori nell'intervallo per avere questa reazione nella ripresa?" ha risposto così: "Aspetta qualche mese e compra il film su Amazon e lo vedrai". Risposta non data a caso, poiché Amazon rrealizzerà proprio un film documentario sulla stagione del Tottenham.