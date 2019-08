Mourinho: "Ecco le squadre in lotta per la Premier. Che panchina il City"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite di Sky Sports, José Mourinho ha parlato della lotta alla Premier League spiegando quante e quali squadre secondo lui sono in corsa: "Quattro. Man City, Tottenham, Liverpool e poi la squadra B del Man City. Quando ieri ho visto la panchina del City, i giocatori non coinvolti penso che anche con una squadra B potrebbero lottare per il titolo. Voglio dire che la cosa ovvia, tutti noi adoreremmo vedere United e Chelsea a quel livello.Nel calcio, a volte possono accadere cose imprevedibili, ma penso che siamo tutti d'accordo, i favoriti sono una squadra che ha vinto tutto in Inghilterra la scorsa stagione e i campioni d'Europa".