"Mourinho, giorni contati allo United". Le aperture dei giornali inglesi

José Mourinho catalizza l'attenzione dei media inglesi, quasi tutti dedicati alla sua posizione sempre più in bilico al Manchester United: "Sulla strada della rovina" titola Star Sport. "Regno, regno, vai via" titola con un gioco di parole fra reign e rain (pioggia) il Sun Sport dove si sottolinea come i giorni di Mourinho a Old Trafford siano contati. Il Daily Express evidenzia le parole della bandiera dei red devils, Gary Nevill: "Mourinho non ha perso il supporto dei suoi giocatori".