Mourinho ha convinto Bale: il gallese come centro del futuro United

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto scrive il Mirror, Josè Mourinho avrebbe convinto Gareth Bale a lasciare il Real Madrid per tornare in Premier League. Il destino, chiaramente, sarebbe quello di Old Trafford: al gallese sarebbe stato promesso un ruolo centrale nella ricostruzione del Manchester United, mentre con le Merengues continua a vivere all'ombra di Cristiano Ronaldo e del possibile approdo futuro di Neymar.