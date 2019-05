Mourinho pazzo di Klopp: "La vittoria di ieri ha il suo nome. Lo merita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Per me questa rimonta ha un solo nome: Jürgen Klopp". Una frase che celebra giustamente il tecnico del Liverpool, grande artefice dello straordinario 4-0 rifilato ieri al Barcellona. E sono parole che assumono un significato speciale se a pronunciarle è José Mourinho, che al termine della gara d'andata aveva riservato una frecciatina al collega tedesco, ricordandogli gli zero tituli conquistati in tre anni e mezzo nella terra di Beatles. Niente di più di una battuta, inserita in un discorso più complesso, in cui si augurava di avere, in futuro, la stessa fiducia di cui gode lo stesso Klopp.

L'elogio - Al termine della sfida di Anfield, il portoghese ha incensato il collega, affermando ai microfoni di BeIn Sports: "Non è una questione di tattica o filosofia. Riguarda il cuore, l'anima, la fantastica empatia che ha creato con questo gruppo di giocatori. C'era il rischio che finissero una stagione fantastica senza niente da festeggiare, ma adesso sono qui, a un passo dal diventare Campioni d'Europa. Jürgen lo merita. Il lavoro che ha svolto a Liverpool è fantastico, questa è davvero la sua vittoria. È un riflesso della sua personalità, non lascia mai nulla al caso, vuole uno spirito combattivo. Ogni giocatore deve dare tutto. Non piange per gli infortunati o perché la sua squadra gioca 50 o 60 partite a stagione".

Collasso blaugrana - L'ex tecnico di Inter, Chelsea e Real ha riservato anche una battuta al Barcellona: "Quando commentiamo un risultato come questo, dobbiamo parlare di collasso. Il Barcellona è totalmente crollato".