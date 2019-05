Mourinho incorona Jorginho: "E' il miglior centrocampista d'Europa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Chelsea Jorginho è stato aspramente criticato. Per tanti tifosi non è un calciatore da 65 milioni di euro, ma c'è chi ne capisce di più che invece ne tesse le lodi. Un alleato inaspettato per il centrocampista ex Napoli e per Maurizio Sarri. Si tratta di José Mourinho, che ai microfoni di BeIn Sports ha così parlato dell'italo-brasiliano: “Per me Jorginho è il miglior centrocampista d’Europa. E’ incredibile il mondo in cui controlla il gioco, come recupera il pallone in fase di transizione e come riesce a sopportare la pressione”.