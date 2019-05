Mourinho incorona Messi: "Il Dio del calcio ha cambiato la partita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lionel Messi e José Mourinho sono stati avversari per tanti anni in Spagna, ma il tecnico portoghese non perde occasione per mostrare la sua ammirazione nei confronti del fenomeno argentino: "Il Liverpool ha avuto un approccio coraggioso, non penso che negli ultimi 20 anni molte squadre in Champions League abbiamo superato il Barcellona nel possesso palla al Camp Nou. Ma poi il Dio del calcio ha cambiato completamente la partita. Naturalmente i catalani hanno una buona squadra, giocatori fenomenali, ma quel giocatore nello specifico è assolutamente incredibile", ha detto lo Special One nella sua trasmissione su Russia Today.