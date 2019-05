Mourinho: "Klopp? Se perdesse anche questa finale sarebbe dura"

© foto di Imago/Image Sport

José Mourinho ha parli Jurgen Klopp a Sky Sports: "Se dovesse vincere la Champions saebbe un grande traguardo. Ma se non ci riuscisse vorrebbe dire tre finali perse... dev'essere dura, davvero dura. Ma è una persona positiva, sono certo che stia solo pensando a vincere".

Sul Tottenham: "Se questo fosse il primo titolo sarebbe fantastico e potrebbe chiamare altri trofei".

Il portoghese chiude dicendo: "Le finali non sono fatte per essere giocate, ma per essere vinte".