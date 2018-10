Mourinho-Man United, per il Mirror esonero a prescindere: "The end"

"The end". La sentenza, la parola fine: per l'edizione odierna del Mirror Sport l'avventura di José Mourinho sulla panchina del Manchester United è giunta al termine, qualsiasi sia il risultato nel match di oggi contro il Newcastle. Il titolo è sulla prima pagina del quotidiano, che spiega come da Old Trafford siano certi ormai che il suo regno sia terminato. E il destino sarebbe dunque segnato a prescindere.