Mourinho-Pogba, è alta tensione: il video del duro faccia a faccia

José Mourinho e Paul Pogba sono sempre più distanti. Dopo la clamorosa eliminazione del Manchester United in Coppa di Lega col Derby County, la tensione è stata assai evidente quando i due si sono rivisti per la prima volta all'allenamento di oggi. Nervi tesi e un dialogo indecifrabile, ma l'espressione incredula del centrocampista francese parla da sola. Il tutto dopo che lo "Special One" aveva annunciato pubblicamente la volontà di ritirare la fascia (ruolo di vice-capitano) all'ex Juventus.

Queste le immagini dell'incontro, via Sky Sports UK.

JUST IN! 😳

Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️

What has been said between the pair this morning? 👀 pic.twitter.com/nRiTEgDJlH

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 26 settembre 2018