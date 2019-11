Mourinho: "Porte aperte per Pochettino. Andrà in una grande squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

José Mourinho è da ieri ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham. Oggi, lo Special One è stato presentato dal club londinese; l'ex tecnico di Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United ha voluto innanzitutto rendere omaggio a chi lo ha preceduto: "Prima di tutto, devo e voglio parlare, anche con un pizzico di tristezza, di Mauricio Pochettino. Devo congratularmi con lui per il lavoro svolto. Devo condividere con voi ciò che abbiamo condiviso privatamente, ossia che questa sarà sempre la sua casa. Questo campo di allenamento sarà sempre il suo campo di allenamento e può venire quando vuole. La porta sarà sempre aperta per lui. Troverà un grande club e avrà un grande futuro".