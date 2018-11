Mourinho sfida le proprie stelle, il Daily Mirror: "Goggle Box"

© foto di Ospite

Il Daily Mirror di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Goggle Box". Il riferimento è a un sinonimo colloquiale per dire "televisione" con Mourinho che ha invitato le stelle del Man United di restare a casa davanti alla tv nel caso in cui non dovessero riuscire a gestire la pressione in campo e fuori. Stasera i Red Devils giocheranno a Old Trafford la partita di Champions contro lo Young Boys, valida per lo stesso girone della Juventus.