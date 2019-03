Mourinho: "Sono ancora l'unico ad aver vinto sul campo della Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho ha parlato a RT di quanto accaduto in Champions League. Sulla qualificazione della Juve: "Non sono per nulla scontento, perché alla fine sono l'unico che ha vinto a Torino in tutta la stagione". Partita passata alla storia, quella dello scorso 7 novembre, con il Manchester United in grado di vincere 2-1 ma soprattutto memorabile fu il gesto del tecnico portoghese: mano all'orecchio in risposta ai tifosi juventini che lo avevano fischiato.