© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho è intervenuto ai microfoni di BeIN Sports, toccando l’argomento futuro: “Sono ancora giovane per essere un manager, davvero giovane. Ovviamente credo anche che l’età sia una questione di mente e di cuore, di passione. Posso dire che non sono diverso da quando ho iniziato con il calcio. Il fatto che io abbia grande desiderio di tornare è perché non vinco un trofeo da 18 mesi”, ha concluso l'ex tecnico dell'Inter.