Mourinho: "Sono più forte e umile. E ho imparato a fare l'opinionista"

La lunga attesa. Così, José Mourinho ha sintetizzato gli 11 mesi trascorsi ad aspettare una chiamata. Nel frattempo, il tecnico portoghese aveva anche cominciato un'interessante esperienza da opinionista televisivo: "Ho sempre pensato che questi 11 mesi non fossero una perdita di tempo. Mi hanno dato modo di pensare, ripensare, analizzare e preparami. Non perdi mai il tuo DNA, la tua identità, ciò che sei nel bene e nel male. Ho avuto tempo per pensare a molte cose. Ho realizzato che durante la mia carriera ho commesso degli errori che non rifarò. Sono più forte. Sono umile abbastanza per analizzare la mia carriera. Non solo l'anno scorso, la mia intera carriera, la sua evoluzione. I problemi e le soluzioni. Sono stato abbastanza umile in questo. Il principio dell'analizzare è di non incolpare nessuno. È stata la prima estate in cui non ho lavorato e non è stato facile. Mi sono sentito un po' perduto durante il pre-campionato, ma prima e dopo è stato un processo di apprendimento. Ho persino imparato a fare l'opinionista".