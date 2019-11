Mourinho Special One: "2-2 di Kane merito dell'assist del raccattapalle"

Uno dei segreti del successo in rimonta del Tottenham di José Mourinho contro l'Olympiacos? L'assist di un raccattapalle in occasione del gol del 2-2 di Harry Kane. Il ragazzino, da bordo campo, ha reso velocemente la palla per la rimessa Spurs che ha portato alla rete di Harry Kane su assist di Lucas Moura. Questo il pensiero dello Special One in sala stampa: "Adoro i raccattapalle intelligenti come lui e come ero io da bambino. E' stato brillante perché ha letto la partita e non solo guardato le tribune o lo stadio, ha capito la gara e fatto un assist. Un assist importante, per questo l'ho ringraziato. Ha vissuto e giocato la partita molto bene. A fine partita volevo invitarlo negli spogliatoi per festeggiare con noi, ma è sparito".

Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist 👏👏👏

"I wanted to invite him to the dressing room to celebrate with us."

Jose Mourinho says a key member of Tottenham's Champions League win missed the celebrations 🎉 pic.twitter.com/gSdYfhFnPs

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 27, 2019