Mourinho strizza l'occhio alla Bundesliga: "Campionato affascinante"

Possibile futuro in Bundesliga per Josè Mourinho. Lo Special One, intervistato da Sport Bild strizza l'occhio al campionato tedesco: "La Bundesliga è un campionato entusiasmante, le squadre sono migliorate e c'è una bella competizione. Gli stadi sono sempre pieni e c'è grande organizzazione, con buoni approcci tattici da parte delle squadre. Ho molta simpatia per il Borussia Dortmund, mentre il Bayern Monaco è un colosso del calcio mondiale. Spero che Niko Kovac possa mantenere il proprio posto in panchina, ha lavorato duramente per raggiungere questo livello e se lo merita".