Fonte: fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho, allenatore ancora in attesa di tornare in panchina, ora opinionista in TV, ha parlato della Premier League dando la propria sentenza in vista della vittoria finale: "Penso che a meno che non succeda qualcosa come una epidemia di infortuni, il discorso sia chiuso. Il Liverpool si è adattato alla qualità dei suoi giocatori, completando il puzzle; il City è capace di vincerne sette, otto, anche nove di fila ma non riesco a immaginare che il Liverpool possa buttare via questo vantaggio".