Mourinho torna da avversario a Old Trafford: "Bello. Ora penso a vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"È bello, sono contento di tornare qui". José Mourinho, da allenatore del Tottenham, torna all'Old Trafford da avversario da ex allenatore del Manchester United. Nell'immediato pre-partita, il tecnico portoghese commenta l'accoglienza riservatagli dai Red Devils: "Ho rivisto brave persone che mi hanno fatto i complimenti. Ora però è il momento di lavorare, di fare quello per cui siamo venuti".

L'obiettivo è vincere?

"Certo, ci proveremo. Ci proviamo sempre e ci crediamo, penso che anche loro abbiano lo stesso obiettivo".

Un paio di novità di formazione.

"Quando si giocano così tante partite vuoi sempre cambiare qualcosa, magari non troppo per non perdere stabilità, ma credo che farne un paio fosse la scelta giusta".

Si aspetta sempre tanto da Dele Alli?

"Sì. Però come dicevo non ci si può aspettare che sia il migliore in campo in ogni partita. Sono contento, deve continuare così".