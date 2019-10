© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto spiega Sky Sports UK, il futuro di José Mourinho sarà ancora in Premier League. Lo Special One ha nel mirino un rientro in Inghilterra perché tra i suoi desideri c'è quello di conquistare il campionato anche con un terzo club. Il cinquantaseienne lusitano, senza panchina dal dicembre del 2018, avrebbe detto di no al Benfica a gennaio e a una maxi offerta a tre zeri in Cina in estate.