Intervenuto negli studi di BeIN Sports, José Mourinho ha parlato anche delle voci che lo vorrebbero vicino al ritorno al Real Madrid: “Le parole di Tebas (presidente della Liga, ndr) mi lusingano molto. Il fatto che mi abbia nominato come qualcuno che può portare qualcosa nella sua Liga è molto bello. Sta facendo un gran lavoro in Spagna. Contro il Barcellona non c’è stata una prestazione felice, non è stata la prestazione di una squadra felice”.