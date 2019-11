© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham. Eppure negli anni passati il tecnico portoghese aveva escluso questa eventualità, nonostante gli approcci con gli Spurs erano già avvenuti, come nel 2007: matrimonio che non potè farsi poiché una clausola del contratto che legava lo Special One al Chelsea, dove era stato esonerato a settembre, gli impediva di accasarsi in altri club inglesi per i primi due anni dopo il suo addio. Nel 2015 un altro "no", dopo la sua seconda esperienza al Chelsea e prima di approdare al Manchester United. La motivazione fu la seguente: "Non potrei accettare perché amo troppo il Chelsea e i suoi tifosi". Quattro anni dopo le cose sono cambiate.