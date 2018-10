"Mourinho vattene" e Valencia mette "mi piace" al post. Poi si scusa

© foto di Imago/Image Sport

Il terzino del Manchester United, Antonio Valencia, prende le difese di José Mourinho, ormai attaccato da ogni parte a seguito degli ultimi deludenti risultati. L'ecuadoriano aveva messo "mi piace" a una foto nella quale c'era scritto: "È ora che Mourinho se ne vada". Valencia precisa sempre attraverso i social network: "Ieri ho messo 'mi piace' a una foto senza leggere cosa ci fosse scritto. Quelli non sono i mei punti di vista e mi scuso per questo. Appoggio totalmente il mio allenatore e i miei compagni di squadra. Faremo di tutto per migliorare i risultati".