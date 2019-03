© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho, intervistato da France Press, vede Barcellona e Juventus le favorite per la vittoria della Champions League: "Tutti parlano di Cristiano Ronaldo e Messi, però preferisco parlare di Juventus e Barcellona. So che tutti si focalizzano nelle individualità, ma essendo sempre un allenatore concepisco il calcio come uno sport collettivo. Barcellona e Juventus sono le grandi candidae alla vittoria finale, ma occhi alle inglesi, all'Ajax e al Porto. Barcellona e Juventus hanno esperienza, talento e un giocatore speciale per uno e normalmente quando hai un giocatore speciale la tua squadra è migliore".