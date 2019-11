Moyes obiettivo per la panchina di Everton e West Ham

© foto di Giacomo Morini

Everton e West Ham potrebbero presto cambiare allenatore. Le difficoltà evidenziate in Premier League hanno messo a rischio le panchine di Marco Silva e Manuel Pellegrini. Per la loro sostituzione, stando a quanto riportato da SkySports UK, il nome in pole è, però, il medesimo: David Moyes. L'ex United è, fra le altre, cose un ex di entrambe le società.