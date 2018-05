Mundo Deportivo e i convocati di Lopetegui: "L'esercito rosso"

© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina con le convocazioni del ct della Spagna Lopetegui in vista del Mondiale in Russia: "L'esercito rosso". Fanno discutere le esclusioni di Morata, Sergi Roberto, Bartra, Vitolo e Marcos Alonso. La novità si chiama Nacho Monreal.