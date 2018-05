Mundo Deportivo e il futuro del Barça: "Bartomeu dà le chiavi"

© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Bartomeu dà le chiavi". Il riferimento è alle grandi domande alle quali ieri il presidente del Barcellona ha risposto pubblicamente: "Griezmann? In ottobre abbiamo visto il suo agente e lo rifaremo in estate. Valverde? Sarà il tecnico del Barça anche la prossima stagione. Robert Fernandez? Se verrà confermato o no dipenderà dalle valutazioni di Pep Segura. Dembelé? In questo momento non pensiamo alla cessione. E' un prospetto per il futuro. Umtiti? Vogliamo rinnovare il contratto ma mantenendo un equilibrio del monte ingaggi".