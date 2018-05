Mundo Deportivo e il mercato de Barça: "Dibattito centrale"

© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Dibattito centrale". Il riferimento è alla difesa del Barcellona dopo i 5 gol subiti contro il Levante con Yerry Mina e Vermaelen evidentemente non all'altezza del resto dei compagni. Tra i potenziali rinforzi, spunta con forza quello di Lenglet in uscita dal Siviglia.