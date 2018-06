Mundo Deportivo e il mercato del Barça: "Contatto De Jong"

© foto di Lazzerini

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo in prima pagina il Barcellona si è mosso per un talento dell'Ajax: "Contatto per De Jong". I catalani hanno già comunicato l'interessamento al club olandese per il centrocampista. Contattato direttamente anche l'agente. I Lancieri non vorrebbero lasciarlo partire, ma l'interesse del Barça potrebbe cambiare le carte in tavola.