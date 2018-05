Mundo Deportivo: "Il Barça che viene"

Tutti gli aggiornamenti sul domino delle panchine 11.10 - BOLOGNA, L'ESONERO DI DONADONI COSTA CARO - Non sarà un esonero low cost quello che nelle prossime ore definirà il Bologna. Mandare via Donadoni e il suo staff un anno prima della scadenza naturale del contratto, infatti,...

Micheletti: "Con Ancelotti Napoli favorito per lo scudetto"

Napoli, da Vidal a Benzema... sognare campioni non è reato

Di Gennaro: "Vedrei bene Sarri all'estero ma non allo Zenit"

La Lazio pensa a riportare in Italia Eto'o: ieri colloquio di quattro ore

Road to Russia 2018 - Tutte le rose delle nazionali in gara

Sarri mastica amaro: "Non meritavo di essere liquidato così dal Napoli"

Sarri-Chelsea, stampa inglese sicura: "Pronto per i Blues

Napoli, Insigne: "Ancelotti gran colpo, non me l'aspettavo. Grazie Sarri"

Gasperini: "Resto all'Atalanta, mai pensato di andare via"

Inter, arriva Lautaro Martinez: "Vado in Italia, vediamo cosa si decide"

Napoli, via al nuovo corso con almeno cinque volti nuovi

Juve, insidia Atletico per Morata: per Simeone è l'erede di Griezmann

"Il Barça che viene" titola Mundo Deportivo dando intero spazio al mercato dei blaugrana analizzando la situazione attuale. Su Griezmann il presidente Josep Bartomeu si è così espresso: "I trasferimenti si perfezionano a luglio". Taglio alto dedicato all'intervista a Yerry Mina: "Non mi passa per la testa di lasciare il club".

