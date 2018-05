Mundo Deportivo in prima pagina: "Pep pensa a Isco"

© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Pep pensa a Isco". Guardiola, tecnico del Man City ha messo nel mirino il giocatore del Real Madrid per provare a vincere la Champions League. Il centrocampista offensivo dei Blancos potrebbe chiedere la cessione per raggiungere il catalano in Premier League.