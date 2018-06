Mundo Deportivo, Lopetegui: "Iniesta è qui per quello che può dare"

Intervista al Mundo Deportivo da parte del ct della Spagna, Julen Lopetegui. "Iniesta è con noi per quello che ci può offrire", il titolo dell'intervista in prima pagina. L'allenatore - si legge - sottolinea l'importanza del centrocampista ex Barcellona vista la forma e lo spessore del giocatore. In vista del debutto col Portogallo, invece, Lopetegui ammette: "Nacho è l'opzione più solida per contrastare Cristiano Ronaldo".