Mundo Deportivo su Zidane: "Il Real Madrid in shock"

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina con l'addio di Zidane dai Blancos: "Il Real Madrid in shock". Il tecnico francese annuncia il suo addio all'improvviso: "Se vedo che non possiamo vincere ancora, è il momento di cambiare". Pochettino è il principale candidato a prendere il suo posto: in corsa anche Low e Guti.