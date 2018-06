Mundo Deportivo sulla clausola di Umtiti: "Super blindatura"

© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina con il rinnovo di Umtiti e soprattutto con la clausola rescissoria da 500 milioni prevista dal contratto del francese: "Super blindatura". Il giocatore ha ottenuto un miglioramento dell'accordo economico e un prolungamento fino al 2023: "Il Barça è casa mia, non potevo andar via".