Mundo Deportivo verso Spagna-Argentina: "Una partita barbara"

© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina con l'amichevole tra Spagna e Argentina che verrà disputata questa sera al Wanda Metropolitano: "Una partita barbara". La Roja e l'Albiceleste testeranno le rispettive candidature alla vittoria finale in un match dove Leo Messi affronterà i compagni di squadra Alba e Piqué per dimostrare lo stato di forma in vista del Mondiale.