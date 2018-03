Muriel: "Morte di Astori difficile da digerire. Con Montella bel rapporto"

Fonte: foxsports.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luis Muriel, attaccante del Siviglia, ha parlato a Fox Sports delle emozioni provate dopo aver appreso della morte di Davide Astori: "Una notizia a cui è difficile credere. Va via un ragazzo splendido all’improvviso ed è difficile da digerire. Penso a chi è vicino a lui, a chi lo conosceva. Alla sua famiglia vanno le mie condoglianze".

Parlando di calcio giocato. Quanto merito ha Montella nella tua crescita?

"Con il mister ho avuto sempre un bel rapporto, anche prima che arrivasse alla Sampdoria. L’ho conosciuto tramite Cuadrado, quando lui era alla Fiorentina, e l’ho incontrato diverse volte fuori dal campo. Il bel rapporto è continuato anche ai tempi della Samp, anche se non giocavo tanto. Non giocavo perché non avevamo una squadra definita e Montella era costretto a fare molti cambi. Qui le cose vanno diversamente: dal suo arrivo sono il suo attaccante e io ho dato risposte positive in campo".