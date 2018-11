Nainggolan: "Col Belgio storia chiusa. Scuse Martinez? Patetiche"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan ha deciso: non tornerà più ad indossare la maglia del Belgio. Il centrocampista dell'Inter l'ha ribadito nel corso di una intervista rilasciata a ESPN: "Avevo detto che se non fossi stato chiamato per il Mondiale non sarei mai più tornato a giocare col Belgio e così farò - dice lapidario il centrocampista nerazzurro -. Sono un uomo di parola. Se dovesse cambiare il ct e il nuovo mi pregherebbe di tornare, direi ancora di no, perché sono sicuro della decisione che ho preso. È stato bello disputare l’Europeo, una grande esperienza, ma ormai è finita".

Su Roberto Martinez: "Le sue scuse? Tutte patetiche. Quando ero alla Roma ho giocato 50 partite in stagione ma ero criticato per la vita che conducevo. Penso che la gente non dovrebbe giudicare senza sapere nulla. Voglio che la gente mi dica le cose in faccia: dopo magari avrei stretto la mano anche se non fossi stato richiamato, ma se qualcuno non si comporta così perde il mio rispetto".