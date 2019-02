Il Nantes ha presentato reclamo alla FIFA nei confronti del Cardiff City in relazione al trasferimento in Galles dell'attaccante Emiliano Sala. Il club francese ha chiesto la prima rata del pagamento per la cessione del calciatore, ma il Cardiff sta attendendo la nota ufficiale a proposito della conclusione delle indagini del Consiglio d'inchiesta per gli incidenti aerei in merito alla scomparsa dell'argentino. La Federazione sta esaminando la questione senza aver effettuato ulteriori commenti in merito. A riportarlo è Sky Sports.