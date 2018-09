Nantes, Kita sceglie Halilhodzic per sostituire Cardoso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore decisive in casa Nantes per stabilire il futuro della guida tecnica. Il presidente Waldemar Kita avrebbe scelto Vahid Halilhodzic per sostituire Miguel Cardoso, la cui storia alla guida del club francese è arrivata ormai ai titoli di coda. L'allenatore bosniaco avrebbe superato la concorrenza di Jocelyn Gourvennec e David Moyes. Lo riporta l'Equipe.