Nantes, non solo l'ipotesi Nazionale per Ranieri. Piace a Lione e Nizza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sta facendo bene sulla panchina del Nantes, adesso Claudio Ranieri resta in lizza per la panchina della Nazionale italiana ma potrebbe proseguire la sua esperienza in Francia. L'ex tecnico di Monaco e Leicester City sarebbe finito nel mirino del Lione, come riporta la versione francese di RMC Sport. Ranieri ha un altro anno di contratto col Nantes, il suo profilo è seguito anche dal Nizza.