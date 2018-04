Nantes, Ranieri: "C'è poca fiducia ma lotteremo fino alla fine per l'Europa"

© foto di Imago/Image Sport

Quarta gara senza vittoria per il Nantes che anche contro il Dijon non è andato oltre l'1-1 in casa. Dopo la gara Claudio Ranieri ha detto: "Non è facile dover fare due cambi velocemente per infortunio. Giochiamo senza fiducia. Alla fine, sono contento del pareggio. I giocatori stanno combattendo ma non abbiamo mai dato buoni palloni agli attaccanti. Europa? Molte squadre sono migliori di noi e hanno più opportunità di qualificarsi in Europa, ma dobbiamo combattere. Combatteremo fino alla fine!".