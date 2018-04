Nantes, Ranieri: "Futuro? Ho un contratto e resterò qui"

© foto di Imago/Image Sport

Claudio Ranieri, allenatore del Nantes, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche su alcune voci uscite nel corso degli ultimi giorni: "Ero a Londra perché c'era un problema all'impianto idraulico della mai casa in Inghilterra. Non è un segnale sul mio futuro. Quando vado a Londra significa che voglio andare in Premier? Se vado a Roma, voglio tornare in Serie A? Sono qui a Nantes e quindi il mio futuro è sempre qui? Io ho firmato un contratto biennale col mio attuale club e quindi resterò per concludere il mio accordo. La mia assenza ai 75 anni del club? Stando arrivando ma l'autista ha sbagliato strada. Eravamo dall'altra parte della città e quindi gli ho chiesto di andare direttamente a prendere l'aereo. Capisco che un equivoco vi dia da lavorare e da scrivere, perché altrimenti non sapreste cosa riportare".