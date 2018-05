Nantes, Ranieri saluta: "Spero che la squadra continui a progredire"

© foto di Imago/Image Sport

Claudio Ranieri saluta il Nantes e lo fa attraverso un comunicato sul sito ufficiale del club: "Voglio ringraziare il presidente che mi ha permesso di venire al Nantes, di ritornare in Francia e in Ligue 1. Voglio ringraziare i tifosi che sono stati magnifici, i miei giocatori. Abbiamo dato tutto e per me questo è importante. Spero che il Nantes continui a progredire".