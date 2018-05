Nantes, scintille tra il presidente e Ranieri: "Non mi vuole? Sa cosa fare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Scoppia il caso Claudio Ranieri in casa Nantes. Dopo la sconfitta contro l'Olympique Lione, il tecnico romano ha così risposto alle critiche della società e del numero uno del club Waldemar Kita: "Se il presidente non è contento gli resta da fare solo una cosa...".

Riferimento chiaro all'esonero, una stoccata a cui il presidente Kita, intervistato da L'Equipe, ha risposto provando a smorzare i toni: "Con Ranieri nessun problema, ma che peccato per il finale di stagione".

Il Nantes è alle prese con una importante flessione: i canarini hanno conquistato una sola vittoria nelle ultime dodici partite di Ligue 1.