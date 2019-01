La prima pagina del quotidiano francese L'Equipe è interamente riservata a Emiliano Sala, attaccante trasferitosi dal Nantes al Cardiff scomparso mentre era su un aereo privato sul canale della Manica. "Emi per sempre", il titolo del giornale in vista della gara di questa sera di Ligue 1 tra il Nantes e il Saint-Etienne. Tutto il mondo del calcio francese si raccoglie per il calciatore sparito nel nulla da nove giorni.