© foto di Giacomo Morini

Notizia per il Napoli in chiave Europa League, che riguarda gli euro-rivali ai sedicesimi: gli svizzeri dello Zurigo. La squadra elvetica doveva riprendere oggi il suo cammino dopo la sosta invernale, ma in realtà dovrà aspettare ancora. Sì, perché la partita in casa del San Gallo è stata rinviata per neve e sarà recuperata la sera del 6 febbraio, alle ore 20.